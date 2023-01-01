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Санкт-Петербург
Очень люблю читать: предпочитаю зарубежную классику, современные фэнтези, хорроры, детективы, психологию.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dashunya
О себе
Очень люблю читать: предпочитаю зарубежную классику, современные фэнтези, хорроры, детективы, психологию.
Кино и сериалы смотрю разные, главное - цепляющий сюжет, как у Игры в кальмара и Уэнсдэй.
Из любимых игр - Assassin's Creed: Valhalla, Resident Evil: Village. Викинги и зомби - 👍
Но это, конечно, не все 😉
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🚴♀️ Спорт, бег, йога
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