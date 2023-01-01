О себе

Очень люблю читать: предпочитаю зарубежную классику, современные фэнтези, хорроры, детективы, психологию.

Кино и сериалы смотрю разные, главное - цепляющий сюжет, как у Игры в кальмара и Уэнсдэй.

Из любимых игр - Assassin's Creed: Valhalla, Resident Evil: Village. Викинги и зомби - 👍

Но это, конечно, не все 😉