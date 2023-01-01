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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dashunya

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О себе

Очень люблю читать: предпочитаю зарубежную классику, современные фэнтези, хорроры, детективы, психологию.
Кино и сериалы смотрю разные, главное - цепляющий сюжет, как у Игры в кальмара и Уэнсдэй.
Из любимых игр - Assassin's Creed: Valhalla, Resident Evil: Village. Викинги и зомби - 👍
Но это, конечно, не все 😉

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

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Откликнулось 27 участников

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Общение, знакомства , о интересах, как прошел день, фотосет, в личке, о грусном

Откликнулось 11 участников

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Обсудить твои интересы, найти общие)

Откликнулось 8 участников

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На пару каток в дотку

Откликнулся 1 участник

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