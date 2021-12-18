Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dashenka
О себе
Люблю прогулки по паркам, кафе, кино, театр и т.д. Слушаю разнообразную музыку(меломан). Считаю, что время должно проходить весело и с кайфом😉
Профиль обновлён 25 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия
Участие в других событиях
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