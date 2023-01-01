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Санкт-Петербург
Я веб модель. Не скрываю говорю прямо.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dasha.dv
О себе
Я веб модель. Не скрываю говорю прямо.
Ищу девушек к себе в студию✌️
Если есть интерес к большим деньгам ставьте❤️
Так же формат работы ноу нюд( не раздеваемся )
Работаем в рамках модели💝
В среднем без опыта заработок от 200к это не потолок!!!
Девочки пишем только по работе😉
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь💨 Кальян📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
💕 Обсудить отношения📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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