О себе

Я веб модель. Не скрываю говорю прямо.

Ищу девушек к себе в студию✌️

Если есть интерес к большим деньгам ставьте❤️

Так же формат работы ноу нюд( не раздеваемся )

Работаем в рамках модели💝

В среднем без опыта заработок от 200к это не потолок!!!

Девочки пишем только по работе😉