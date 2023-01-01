⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dasha.dv

фото пользователя Dasha.dv

О себе

Я веб модель. Не скрываю говорю прямо.
Ищу девушек к себе в студию✌️
Если есть интерес к большим деньгам ставьте❤️
Так же формат работы ноу нюд( не раздеваемся )
Работаем в рамках модели💝
В среднем без опыта заработок от 200к это не потолок!!!
Девочки пишем только по работе😉

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь💨 Кальян📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💕 Обсудить отношения📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia847

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять по Питеру

Откликнулось 17 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Alenalaz
маленькое фото пользователя S.ontiago
маленькое фото пользователя Anxel
маленькое фото пользователя LadyCat
маленькое фото пользователя OlegK
маленькое фото пользователя Kseniia4276
маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя Helen25
маленькое фото пользователя zoya_vas
маленькое фото пользователя Morkovka
маленькое фото пользователя Lepr
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя Pupok6969
маленькое фото пользователя Hanna_show
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя CateCodis
маленькое фото пользователя Hellenskin
маленькое фото пользователя Varya_Y
маленькое фото пользователя Natali_kr
маленькое фото пользователя Lime_Miami
маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя malinna_pnff
маленькое фото пользователя Ezza
маленькое фото пользователя Vladislava
маленькое фото пользователя Marin4k
маленькое фото пользователя Arfa_of_spock
маленькое фото пользователя Lil_Lesya
маленькое фото пользователя nikapusta

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам