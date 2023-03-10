Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dashacot

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О себе

Занимаюсь в театральной студии, дополнительно вокалом и сценической речью,снимаюсь в кино пока как АМС, занимаюсь спортом,люблю книги и кино, выставки и конечно театр.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 💬 Пообщаться онлайн 🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Temuri
Санкт-Петербург → Другое

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