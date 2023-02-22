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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dasha_sergeevna

фото пользователя Dasha_sergeevna

О себе

Обожаю читать. Особенно английских классиков ( не подлинники, к сожалению)
Музыка, танцы. Много хожу ( прставлена цель по 15.000 в день)
Советский кинематограф- ван лав 🫶🏻

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Друзья и подруги🫶🏻

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Cherepashka_L

Санкт-Петербург → собрать компанию

Сходить в бар или клуб💃

Откликнулись 3 участника

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