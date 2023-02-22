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Санкт-Петербург
Обожаю читать. Особенно английских классиков ( не подлинники, к сожалению)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dasha_sergeevna
О себе
Обожаю читать. Особенно английских классиков ( не подлинники, к сожалению)
Музыка, танцы. Много хожу ( прставлена цель по 15.000 в день)
Советский кинематограф- ван лав 🫶🏻
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
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