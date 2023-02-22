Санкт-Петербург

Профиль пользователя Dasha_sergeevna

О себе Обожаю читать. Особенно английских классиков ( не подлинники, к сожалению)

Музыка, танцы. Много хожу ( прставлена цель по 15.000 в день)

Советский кинематограф- ван лав 🫶🏻

Была в сети сегодня

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