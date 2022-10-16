О себе

Хочу познакомиться с подружкой на долгий срок))) (отношений не ищу)

Переехала в спб недавно



Мне 23, будет супер, если тебе 20-25 и ты любишь выходить из дома))



Наше общение я представляю так: мы гуляем по городу, пьём кофий и обсуждаем бытие, а в лентяйское настроение можем посидеть у кого-нибудь дома, поесть шаверму и посмеяться с видосов

Не против сходить на выставку, но и пива в баре выпить тоже не против))



Я люблю творчество(любое), психологию, компьютерные игры, вечерние прогулки, говорить, что я не сильно верю в астрологию, но продолжать о ней разговаривать))



Буду рада знакомству!

Есть в тг! @vntsk