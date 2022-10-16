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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dasha_emae

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О себе

Хочу познакомиться с подружкой на долгий срок))) (отношений не ищу)
Переехала в спб недавно

Мне 23, будет супер, если тебе 20-25 и ты любишь выходить из дома))

Наше общение я представляю так: мы гуляем по городу, пьём кофий и обсуждаем бытие, а в лентяйское настроение можем посидеть у кого-нибудь дома, поесть шаверму и посмеяться с видосов
Не против сходить на выставку, но и пива в баре выпить тоже не против))

Я люблю творчество(любое), психологию, компьютерные игры, вечерние прогулки, говорить, что я не сильно верю в астрологию, но продолжать о ней разговаривать))

Буду рада знакомству!
Есть в тг! @vntsk

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍷 Алкоголь🎭 Театр📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги

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