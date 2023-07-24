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Санкт-Петербург
Многократно приезжала туристом в Питер, после таких поездок захотелось попробовать устроить здесь свою жизнь! Месяц назад переехала, перевелась в питерский ВУЗ, живу на Ваське, в активном поиске работы и друзей)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя daryaa
О себе
Многократно приезжала туристом в Питер, после таких поездок захотелось попробовать устроить здесь свою жизнь! Месяц назад переехала, перевелась в питерский ВУЗ, живу на Ваське, в активном поиске работы и друзей)
Люблю занимать себя практически всем: прогулки, походы в кафе, питерские бары, музее и выставки, настольные игры, уютные посиделки с вином и фильмом. Также общаясь с интересным человеком, нравится открывать для себя новые сферы деятельности и пробовать их.
По себе знаю, что только работать и учиться надоедает, хочется больше живого общения в новом городе!
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян
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