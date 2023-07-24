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Санкт-Петербург
Профиль пользователя daryaa

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О себе

Многократно приезжала туристом в Питер, после таких поездок захотелось попробовать устроить здесь свою жизнь! Месяц назад переехала, перевелась в питерский ВУЗ, живу на Ваське, в активном поиске работы и друзей)

Люблю занимать себя практически всем: прогулки, походы в кафе, питерские бары, музее и выставки, настольные игры, уютные посиделки с вином и фильмом. Также общаясь с интересным человеком, нравится открывать для себя новые сферы деятельности и пробовать их.
По себе знаю, что только работать и учиться надоедает, хочется больше живого общения в новом городе!

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян

Не нравится:

💩 Шутки про говно

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Уютная встреча для того, чтобы в комфортной обстановке познакомиться

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Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя la_diabolus

Санкт-Петербург → активный отдых

Сходить в бар/клуб в центре, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Anastasiaa_12

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Cathy

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить прогуляться по парку и выпить кофе 🫶🏻

Откликнулось 6 участников

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