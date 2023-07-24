О себе

Многократно приезжала туристом в Питер, после таких поездок захотелось попробовать устроить здесь свою жизнь! Месяц назад переехала, перевелась в питерский ВУЗ, живу на Ваське, в активном поиске работы и друзей)



Люблю занимать себя практически всем: прогулки, походы в кафе, питерские бары, музее и выставки, настольные игры, уютные посиделки с вином и фильмом. Также общаясь с интересным человеком, нравится открывать для себя новые сферы деятельности и пробовать их.

По себе знаю, что только работать и учиться надоедает, хочется больше живого общения в новом городе!