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Санкт-Петербург
Всем привет!
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Darya001
О себе
Всем привет!
Недавно переехала в Питер.
Ищу новые знакомства для общения, приятного времяпровождения.
Хотелось бы здесь найти единомышленников/подруг для прогулок, встреч, кофебрейков, совместных походов на йогу 🧘♀️, тренировки и пр.
Всем буду рада!
Работаю в it сфере, общительная, в свободное время изучаю английский, иногда читаю книги. Увлекаюсь психологией, личностным развитием и совершенствуюсь в своей сфере.
Вобщем, со мной можно и кофейку попить и на тренировочку сходить, и таро разложить 🤭😜
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового
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