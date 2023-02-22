О себе

Всем привет!

Недавно переехала в Питер.

Ищу новые знакомства для общения, приятного времяпровождения.

Хотелось бы здесь найти единомышленников/подруг для прогулок, встреч, кофебрейков, совместных походов на йогу 🧘‍♀️, тренировки и пр.

Всем буду рада!



Работаю в it сфере, общительная, в свободное время изучаю английский, иногда читаю книги. Увлекаюсь психологией, личностным развитием и совершенствуюсь в своей сфере.

Вобщем, со мной можно и кофейку попить и на тренировочку сходить, и таро разложить 🤭😜