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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Darya001

фото пользователя Darya001

О себе

Всем привет!
Недавно переехала в Питер.
Ищу новые знакомства для общения, приятного времяпровождения.
Хотелось бы здесь найти единомышленников/подруг для прогулок, встреч, кофебрейков, совместных походов на йогу 🧘‍♀️, тренировки и пр.
Всем буду рада!

Работаю в it сфере, общительная, в свободное время изучаю английский, иногда читаю книги. Увлекаюсь психологией, личностным развитием и совершенствуюсь в своей сфере.
Вобщем, со мной можно и кофейку попить и на тренировочку сходить, и таро разложить 🤭😜

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться в цетре и попить кофе

маленькое фото пользователя vikuusse
маленькое фото пользователя Jackie_Chan
Откликнулись 2 участника

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя Magas
маленькое фото пользователя rina_loran
маленькое фото пользователя Nastasia00
маленькое фото пользователя Fatin
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vladislava

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Weekend chill out

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Alina98

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Mari88

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу Найти единомышленниц)

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Viona

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по финскому заливу

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя malinna_pnff

Санкт-Петербург → собрать компанию

собрать компанию подружек

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Aliina

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, общаться, посещать разные интересные места

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Victoria13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя k.kate.j

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем завтракать чем-то вкусным в выходные или просто прогуляемся?

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Ksio

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в настольные игры

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Yuliya_qaz

Санкт-Петербург → другое

Давно хочешь фигуру мечты, много бурлящей энергии и позитива?)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя lerona

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходим в парк, покормим белочек, выпьем глинтвейн?)

Откликнулся 1 участник

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