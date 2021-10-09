Санкт-Петербург
Профиль пользователя Darya
О себе
Люблю активно и интересно проводить время. Не всегда складывается, поэтому я здесь.
Нравится кино, выставки, театр, поэтические вечера, музеи и много еще чего.
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
События пользователя
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Съездить в Комарово на эко- тропу
Санкт-Петербург → другое
Сходить на спектакль Love Letters
Санкт-Петербург → другое
Сходить на экскурсию в Мраморный дворец
Санкт-Петербург → другое
Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть
Санкт-Петербург → сходить на мероприятие
Сходить на стендап
Санкт-Петербург → другое
Сходить в музей академии Штиглица
Санкт-Петербург → другое
Сходить в музей политической истории России
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки
Санкт-Петербург → Другое
Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться
Санкт-Петербург → Другое
Попить кофейку,погулять поговорить о жизни
Санкт-Петербург → Другое
Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)
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