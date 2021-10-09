Санкт-Петербург
Профиль пользователя Darya

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О себе

Люблю активно и интересно проводить время. Не всегда складывается, поэтому я здесь.
Нравится кино, выставки, театр, поэтические вечера, музеи и много еще чего.

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Съездить в Комарово на эко- тропу

Санкт-Петербург → другое

Сходить на спектакль Love Letters

Санкт-Петербург → другое

Сходить на экскурсию в Мраморный дворец

Санкт-Петербург → другое

Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сходить на стендап

Санкт-Петербург → другое

Сходить в музей академии Штиглица

Санкт-Петербург → другое

Сходить в музей политической истории России

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя businka_ti
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей

маленькое фото пользователя IrinaVd
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

маленькое фото пользователя OlegK
Санкт-Петербург → Другое

Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться

маленькое фото пользователя Kristina0199
Санкт-Петербург → Другое

Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
Санкт-Петербург → Другое

Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.