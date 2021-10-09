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Санкт-Петербург
- А ты в курсе что Виталик амбидекстр?
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dark_Lips
О себе
- А ты в курсе что Виталик амбидекстр?
- Кто?
- Виталик
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💨 Кальян💃 Потанцевать
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