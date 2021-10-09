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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dark_Lips

фото пользователя Dark_Lips

О себе

- А ты в курсе что Виталик амбидекстр?
- Кто?
- Виталик

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💨 Кальян💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Кто со мной на прививку от столбняка?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 106 участников

маленькое фото пользователя Pwflk

Санкт-Петербург → другое

Пофотографирую красиво тебя!

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Mefedolly

Санкт-Петербург → собрать компанию

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Hiatus

Санкт-Петербург → собрать компанию

Сходить компанией в бар

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Karabas

Санкт-Петербург → собрать компанию

Пошлите на шашлыки ?

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Svetik_s

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Vivivi

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Amac

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Tov.Fanerny

Санкт-Петербург → активный отдых

Погнали плавать на сапах на выходных!

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Kovalisssa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу 🥹❤️

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Dean

Санкт-Петербург → собрать компанию

Собрать тусовку музыкантов

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Matfom

Санкт-Петербург → собрать компанию

Идей много, реализация подкачивает

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя tRaSh_mOdElKa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

выпить крафта в баревиче

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Konstantin_VAN

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Музыкальный пикник в парке на беговой

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Camila

Санкт-Петербург → активный отдых

Пойдем в клуб?)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя nikmdw

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, перекусить, либо покататься на великах)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя naromanii

Санкт-Петербург → собрать компанию

Онли герлз, тусовка

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Olga_Rykhlova

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу подругу для теплого общения и развлечений!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ullay

Санкт-Петербург → собрать компанию

Человечных человеков ищу

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя UtopianDreamer

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Кино в Севкабеле

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Suulve

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Все серьезно: почему у колобка не пачкаются глаза, когда он катится?

Откликнулся 1 участник

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