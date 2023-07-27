Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dariya.M
О себе
🔥Переехала в Самый красивый Город ❤️😍😍😍
🕊️Ищу, новый друзей, с которыми совпадут интересы, для совместных посиделок , посещения классных мест и уютного общения 💯
🍂Люблю гулять пешком , любоваться природой , артитектурой , помещать новые места галереи, выставки , концерты, рестораны и кафе 🍽️, посиделки за настольными играми, кино 🍿
😍Обожаю домашних животных , готова говорить о любимых лапках 🐾 по долгу.
⭐️На свежем воздухе выполняю круговые тренировки, в другие сезоны бассейн, тренажёрный зал. Хочу научиться танцевать латино в паре или танго 💃
🤩Работаю в сфере медицины👩⚕️ , в дальнейшем хочу возобновить косметологию и занятия по суставной гимнастике 💆🏻♀️
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