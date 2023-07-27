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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dariya.M

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О себе

🔥Переехала в Самый красивый Город ❤️😍😍😍

🕊️Ищу, новый друзей, с которыми совпадут интересы, для совместных посиделок , посещения классных мест и уютного общения 💯

🍂Люблю гулять пешком , любоваться природой , артитектурой , помещать новые места галереи, выставки , концерты, рестораны и кафе 🍽️, посиделки за настольными играми, кино 🍿

😍Обожаю домашних животных , готова говорить о любимых лапках 🐾 по долгу.
⭐️На свежем воздухе выполняю круговые тренировки, в другие сезоны бассейн, тренажёрный зал. Хочу научиться танцевать латино в паре или танго 💃

🤩Работаю в сфере медицины👩‍⚕️ , в дальнейшем хочу возобновить косметологию и занятия по суставной гимнастике 💆🏻‍♀️

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

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События пользователя

Санкт-Петербург → путешествия

Поездка в г. Крандштат 🏰

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → собрать компанию

Давайте затусим!

Откликнулось 11 участников

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Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в настольные игры

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Санкт-Петербург → собрать компанию

Есть желающие сходить в кино на Гран туризмо ?)

Откликнулся 1 участник

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