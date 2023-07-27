О себе

🔥Переехала в Самый красивый Город ❤️😍😍😍



🕊️Ищу, новый друзей, с которыми совпадут интересы, для совместных посиделок , посещения классных мест и уютного общения 💯



🍂Люблю гулять пешком , любоваться природой , артитектурой , помещать новые места галереи, выставки , концерты, рестораны и кафе 🍽️, посиделки за настольными играми, кино 🍿



😍Обожаю домашних животных , готова говорить о любимых лапках 🐾 по долгу.

⭐️На свежем воздухе выполняю круговые тренировки, в другие сезоны бассейн, тренажёрный зал. Хочу научиться танцевать латино в паре или танго 💃



🤩Работаю в сфере медицины👩‍⚕️ , в дальнейшем хочу возобновить косметологию и занятия по суставной гимнастике 💆🏻‍♀️