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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Darishka

фото пользователя Darishka

О себе

Обожаю психологию,эзотерику, прогулки у моря, вкусный кофе и интересных собеседников)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

События пользователя

Анапа → прогуляться, перекусить

Можно прогуляться и попить кофе)

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Откликнулись 2 участника
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