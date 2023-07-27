Обожаю психологию,эзотерику, прогулки у моря, вкусный кофе и интересных собеседников)

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Можно прогуляться и попить кофе)

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