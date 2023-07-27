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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Darishka
О себе
Обожаю психологию,эзотерику, прогулки у моря, вкусный кофе и интересных собеседников)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги
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