О себе

Слушаю музыку, (все кросе репа, шансона), занимаюсь музыкой, изучаю Английский и Испанский языки, люблю природу, животных, вкусную еду и 🥃 Ром))) гулять, устраивать пикники, общаться на тему психологии, философии, читаю разнообразную литературу. Куда нибудь выезжать - всегда за, театры, кино, музеи, легкая на подъём 😂😏😉🙃 бывший педагог музыки и чайлдфри)))) ищу друзей, со схожими интересами.