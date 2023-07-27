⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя DarinaZ
О себе
Слушаю музыку, (все кросе репа, шансона), занимаюсь музыкой, изучаю Английский и Испанский языки, люблю природу, животных, вкусную еду и 🥃 Ром))) гулять, устраивать пикники, общаться на тему психологии, философии, читаю разнообразную литературу. Куда нибудь выезжать - всегда за, театры, кино, музеи, легкая на подъём 😂😏😉🙃 бывший педагог музыки и чайлдфри)))) ищу друзей, со схожими интересами.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам