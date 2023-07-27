⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя DarinaZ

фото пользователя DarinaZ

О себе

Слушаю музыку, (все кросе репа, шансона), занимаюсь музыкой, изучаю Английский и Испанский языки, люблю природу, животных, вкусную еду и 🥃 Ром))) гулять, устраивать пикники, общаться на тему психологии, философии, читаю разнообразную литературу. Куда нибудь выезжать - всегда за, театры, кино, музеи, легкая на подъём 😂😏😉🙃 бывший педагог музыки и чайлдфри)))) ищу друзей, со схожими интересами.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📸 Пофоткаться💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти единомышлиников по интересам, друзей, общаться, встречаться, смеяться

маленькое фото пользователя TATYANA___M
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viona

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по финскому заливу

Откликнулось 19 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Avisfolker
маленькое фото пользователя Hanna_show
маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
маленькое фото пользователя meowtic
маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
маленькое фото пользователя Ohnonono
маленькое фото пользователя Kakoyto_nikneym
маленькое фото пользователя nikapusta
маленькое фото пользователя Gasta
маленькое фото пользователя Sargeroth
маленькое фото пользователя Elizaveta22
маленькое фото пользователя Joseph
маленькое фото пользователя Alex_Shooh
маленькое фото пользователя Anxel
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя Keily
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя DianaMeta
маленькое фото пользователя ElliMoon
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя stasya_goat
маленькое фото пользователя Alexandra_812
маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя Dafka
маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя Pualine
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Tata8998

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам