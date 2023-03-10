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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Darina5688

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О себе

Работаю барменом-бариста. Вяжу крючком. Недавно начала лепить из глины. Хочу заняться разведением цветов. Ищу новые места для прогулок (надоело гулять в центре). Не пью, не употребляю, курю.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 📚 Книги ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🏫 Учеба

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Участие в других событиях

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Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить
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маленькое фото пользователя Svetik_s
Санкт-Петербург → Другое
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
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