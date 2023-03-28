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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Darigna

фото пользователя Darigna

О себе

Меня зовут Даша.
24 года.
Недавно переехала в Санкт-Петербург, поэтому хочу познакомиться с искренними и приятными людьми.
Обожаю спонтанные события и душевные разговоры.
За любой движ: от похода в уютную кафешку и атмосферного концерта до поездки в соседний город за новыми впечатлениями, а может и страну...
Люблю читать художественную литературу и слушать музыку всех возможных направлений.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя annakern1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Karabas

Санкт-Петербург → собрать компанию

Пошлите на шашлыки ?

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя TatyanaZefirka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки , пофотографировать друг друга

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в красивом месте,пообщаться,пофоткаться

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя daryaa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Уютная встреча для того, чтобы в комфортной обстановке познакомиться

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Alino4kago

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собираемся в боулинг

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Metany

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу , кайфушницу

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Ana.stasia

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске новых подруг✨

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя SergeyInTravel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки и поболтать

Откликнулись 2 участника

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