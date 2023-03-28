О себе

Меня зовут Даша.

24 года.

Недавно переехала в Санкт-Петербург, поэтому хочу познакомиться с искренними и приятными людьми.

Обожаю спонтанные события и душевные разговоры.

За любой движ: от похода в уютную кафешку и атмосферного концерта до поездки в соседний город за новыми впечатлениями, а может и страну...

Люблю читать художественную литературу и слушать музыку всех возможных направлений.