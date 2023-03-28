⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Меня зовут Даша.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Darigna
О себе
Меня зовут Даша.
24 года.
Недавно переехала в Санкт-Петербург, поэтому хочу познакомиться с искренними и приятными людьми.
Обожаю спонтанные события и душевные разговоры.
За любой движ: от похода в уютную кафешку и атмосферного концерта до поездки в соседний город за новыми впечатлениями, а может и страну...
Люблю читать художественную литературу и слушать музыку всех возможных направлений.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр💕 Обсудить отношения
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам