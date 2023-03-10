Препод английского, экскурсовод по рекам и каналам 👩🏻‍🏫 Я дважды в разводе и у меня 2 собаки 😄 Люблю долгие пешие прогулки по городу с кофейком. Часто езжу загород. Обошла уже почти все известные парки и экотропы Люблю петь за рулем ‘Красиво ты вошла в мою грешную жизнь’ и ‘А горький вкус твой любви’ 😂 А также выпить пиво или винишко в уютном баре)

Профиль обновлён 4 апреля 2023 г.

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