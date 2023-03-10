Санкт-Петербург
Профиль пользователя Daria_Popova

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О себе

Препод английского, экскурсовод по рекам и каналам 👩🏻‍🏫

Я дважды в разводе и у меня 2 собаки 😄

Люблю долгие пешие прогулки по городу с кофейком.

Часто езжу загород. Обошла уже почти все известные парки и экотропы

Люблю петь за рулем ‘Красиво ты вошла в мою грешную жизнь’ и ‘А горький вкус твой любви’ 😂

А также выпить пиво или винишко в уютном баре)

Профиль обновлён 4 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

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Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

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Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

маленькое фото пользователя Lismurka
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

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