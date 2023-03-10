Санкт-Петербург
Профиль пользователя Daria_Popova
О себе
Препод английского, экскурсовод по рекам и каналам 👩🏻🏫
Я дважды в разводе и у меня 2 собаки 😄
Люблю долгие пешие прогулки по городу с кофейком.
Часто езжу загород. Обошла уже почти все известные парки и экотропы
Люблю петь за рулем ‘Красиво ты вошла в мою грешную жизнь’ и ‘А горький вкус твой любви’ 😂
А также выпить пиво или винишко в уютном баре)
Профиль обновлён 4 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
Новые знакомства это так прекрасно
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
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