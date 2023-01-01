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Санкт-Петербург
Ищу приятного общения 🐥
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Daria_Konst
О себе
Ищу приятного общения 🐥
Люблю Восток, исторические сериалы и иностранные языки.
Давай дружить?
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏫 Учеба📺 Политика😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения✝️ Религия✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога
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