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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Daria_Konst

фото пользователя Daria_Konst

О себе

Ищу приятного общения 🐥
Люблю Восток, исторические сериалы и иностранные языки.
Давай дружить?

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏫 Учеба📺 Политика😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения✝️ Религия✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Та самая лп, найдись

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Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу свою абобу💚🐸

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