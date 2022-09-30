О себе

Недавно вернулась из длительного путешествия по Азии, и не хватает какого-то движа, так как работаю из дома

Люблю гулять, выставки, интересные места, бары и кафе

Могу поболтать ни о чем или вести душевный разговор на серьезные темы

Увлекаюсь творчеством и IT

Буду очень рада познакомиться с людьми для посещения интересных мест, мероприятий и общения на любые темы

Приветствуется открытость и энтузиазм в общении