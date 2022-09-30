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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Daria_dari

фото пользователя Daria_dari

О себе

Недавно вернулась из длительного путешествия по Азии, и не хватает какого-то движа, так как работаю из дома
Люблю гулять, выставки, интересные места, бары и кафе
Могу поболтать ни о чем или вести душевный разговор на серьезные темы
Увлекаюсь творчеством и IT
Буду очень рада познакомиться с людьми для посещения интересных мест, мероприятий и общения на любые темы
Приветствуется открытость и энтузиазм в общении

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasiaa_12

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Mari_mar

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пообщаться и на стендупчик

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Asya26

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, я за прогулки и уютное общение

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Kseniia4276

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

прогуляться вместе

Откликнулось 5 участников

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