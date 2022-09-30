⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Недавно вернулась из длительного путешествия по Азии, и не хватает какого-то движа, так как работаю из дома
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Daria_dari
О себе
Недавно вернулась из длительного путешествия по Азии, и не хватает какого-то движа, так как работаю из дома
Люблю гулять, выставки, интересные места, бары и кафе
Могу поболтать ни о чем или вести душевный разговор на серьезные темы
Увлекаюсь творчеством и IT
Буду очень рада познакомиться с людьми для посещения интересных мест, мероприятий и общения на любые темы
Приветствуется открытость и энтузиазм в общении
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам