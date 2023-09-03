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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Daria8

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О себе

Ищу подруг для общения, совместного времяпровождение, для походов в кафе, в музей, на вечеринку, в театр, в караоке. В обшем, я за любой кипишь, кроме голодовки 😁
Интересуюсь изотерикой - мне нравится астрология, нумерология, велические знания, медитация, теории заговоров, изготовление свечей из натуральной вощины. У меня много увлечений! Шапочку из фольги не ношу)) Но думаю, что надо наладить их производство, т.к. товар востребованный 🤣🙌

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян
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