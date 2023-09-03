О себе

Ищу подруг для общения, совместного времяпровождение, для походов в кафе, в музей, на вечеринку, в театр, в караоке. В обшем, я за любой кипишь, кроме голодовки 😁

Интересуюсь изотерикой - мне нравится астрология, нумерология, велические знания, медитация, теории заговоров, изготовление свечей из натуральной вощины. У меня много увлечений! Шапочку из фольги не ношу)) Но думаю, что надо наладить их производство, т.к. товар востребованный 🤣🙌