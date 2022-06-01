Санкт-Петербург
Профиль пользователя Danya_192
О себе
Люблю позаниматься спортом, в основном на турнирах, также люблю прогулки и слушать музыку
Профиль обновлён 26 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🧠 Психология / саморазвитие
Не нравится:
🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🎲 Настольные игры
События пользователя
Участие в других событиях
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