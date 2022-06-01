Санкт-Петербург
Профиль пользователя Danya_192

фото пользователя Danya_192
фото #2 пользователя Danya_192
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фото #4 пользователя Danya_192
фото #5 пользователя Danya_192

О себе

Люблю позаниматься спортом, в основном на турнирах, также люблю прогулки и слушать музыку

Профиль обновлён 26 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться и поговорить о разном, приятно провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое

Завести друзей

маленькое фото пользователя Yanni_345
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с прекрасным человеком

маленькое фото пользователя Varyyyyaa
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада новым друзьям ))

маленькое фото пользователя Helga_Msk
Санкт-Петербург → Другое

Прогулка по ночному Питеру

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