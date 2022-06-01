Люблю позаниматься спортом, в основном на турнирах, также люблю прогулки и слушать музыку

Профиль обновлён 26 июля 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🧠 Психология / саморазвитие

🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🎲 Настольные игры

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Прогуляться и поговорить о разном, приятно провести время

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.