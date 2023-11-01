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Санкт-Петербург
Профиль пользователя danski

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О себе

25 лет, но в душе ещё молод.
Люблю гулять, кататься на велосипеде, слушать музыку, общаться с людьми.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, сходить в бар, ресторан, покататься на машине

маленькое фото пользователя Nastya..1
маленькое фото пользователя tsoy_ka
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marquezz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя mdstasy

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Ananyan

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Спастись от одиночества

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Fatin

Санкт-Петербург → другое

Any English speakers?

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Katerina.04

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию из 3-5 девушек и парней

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Roc.si

Санкт-Петербург → собрать компанию

КВАРТИРНИК НА ЗВЕНИГОРОДСКОЙ

Откликнулось 5 участников

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