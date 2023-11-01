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Санкт-Петербург
25 лет, но в душе ещё молод.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя danski
О себе
25 лет, но в душе ещё молод.
Люблю гулять, кататься на велосипеде, слушать музыку, общаться с людьми.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр
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