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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dampir

фото пользователя Dampir

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Провести время в приятной компании

Санкт-Петербург → другое

Ходить вместе в спортзал

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Juliam

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найди подруг

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Julia18

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей и знакомых

Откликнулись 33 участника

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную

Откликнулось 13 участников

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