Санкт-Петербург

Профиль пользователя Cyberkora

О себе Учусь на 3D-художника, а также изучаю Английский и Корейский языки. В свободное время люблю смотреть аниме, играть в игры

Была в сети на прошлой неделе

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