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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Cyberkora

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О себе

Учусь на 3D-художника, а также изучаю Английский и Корейский языки. В свободное время люблю смотреть аниме, играть в игры

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 15 участников

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