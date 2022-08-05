Люблю смотреть сериалы не важно чьего производства главное сюжет и герои. Люблю мобильные игры. Пишу фанфики не против ролевых игр.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.