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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Custos_Mortis

фото пользователя Custos_Mortis

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность📚 Книги🐈 Домашние животные📺 Политика😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообщаться, погулять ) в Питере полгода, а друзей как-то нет

маленькое фото пользователя Iraida_Lo
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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулось 48 участников

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