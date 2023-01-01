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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Custos_Mortis
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Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность📚 Книги🐈 Домашние животные📺 Политика😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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