Санкт-Петербург
Профиль пользователя Cringe
О себе
Кринжовый чел в поисках husband or friends. С юмором всё плохо, потому что последний раз смеялась над фотокой сапога с подписью «черешня». Люблю сидеть дома или в гостях, но если есть хороший повод прогуляться или сходить куда-то, то я с радостью. Люблю аниме/манга/манхва/геншин. Хотела бы найти человека для комфортного общения🌸.
Профиль обновлён 26 июля 2023 г.
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