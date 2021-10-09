Кринжовый чел в поисках husband or friends. С юмором всё плохо, потому что последний раз смеялась над фотокой сапога с подписью «черешня». Люблю сидеть дома или в гостях, но если есть хороший повод прогуляться или сходить куда-то, то я с радостью. Люблю аниме/манга/манхва/геншин. Хотела бы найти человека для комфортного общения🌸.

Профиль обновлён 26 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор

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