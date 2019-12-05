Занимаюсь спортом, вокалом и танцами, люблю поговорить обо всем на свете. Сейчас пришла к тому что хочу выбираться каждые выгодные на мероприятия, прогулки и рейвы, в Питере к счастью в с этим проблем нет. Ищу людей легких на подъем, открытых, с которыми хоть на край света ☺️ Сама характером очень приятная, по гороскому близнец )) Всегда рада поддержать в трудной ситуации.

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

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