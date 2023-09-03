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Санкт-Петербург
Запустил книжный клуб « стойло Пегаса»
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Cormad
О себе
Запустил книжный клуб « стойло Пегаса»
Если ты думаешь, что любишь книги, познакомься со мной, я расскажу то, что ты ещё не прочитал(а)😎😇
Телеграмм: stoilopegasus присоединяйтесь😉
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей
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