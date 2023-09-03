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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Cormad

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О себе

Запустил книжный клуб « стойло Пегаса»
Если ты думаешь, что любишь книги, познакомься со мной, я расскажу то, что ты ещё не прочитал(а)😎😇
Телеграмм: stoilopegasus присоединяйтесь😉

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Книжный клуб «стойло Пегаса»

маленькое фото пользователя Lina_Lili
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Книжный клуб «Стойло Пегаса»

маленькое фото пользователя Lina_Lili
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → собрать компанию

Книжный клуб «Стойло Пегаса»

маленькое фото пользователя Feliz_1502
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя Lina_Lili
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milka00

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске родственной души:3

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Lepr

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу споров и интересных дискуссий

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Generator

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя daryaa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Уютная встреча для того, чтобы в комфортной обстановке познакомиться

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя alisssshhha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю встретиться и пообщаться за чашечкой кофе!)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя rina_loran

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай находить интересные места вместе

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Aspergilla13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти компанию.

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Nastya34

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в Имаджинариум

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя anna_shanna

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

2 месяца назад приехала из Крыма и буду рада встретить тут одноволновых людей 🤗

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Alice_Alice

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Ищу, с кем сходить на немое кино под живую музыку 5 ноября 19:00

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя O1ga_M4ria

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Кофе особенно вкусен в приятной компании. Может по чашечке?

Откликнулся 1 участник

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