Много свободного времени уделяю спорту, но Мега спортика из себя не корчу. Ничего серьезного не ищу. Интересно покататься вместе на велосипеде. Красносельский, Кировский район. Можно Петергоф Для дружбы, отношений планочка высокая, сам не считаю себя готовым.

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

🎲 Настольные игры 📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.