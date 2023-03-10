Интересный, веселый.Люблю спорт, активный отдых, музыку разную (в основном рок), нравится все восточное(аниме,дорамы,еда и т.д.), фатастику и фентези во всех проявлениях, космос, вкусную здоровую еду,романтик :)

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 💬 Пообщаться онлайн

Санкт-Петербург → активный отдых Хочу пробежатся возле СКА сейчас в 20.00 кто со мной?

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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