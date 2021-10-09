Сменив несколько городов, я оказалась в Санкт-Петербурге. У меня есть муж, 2 кота и работа, но совершенно нет представления, чем заняться в выходные. Хочу найти человека (а может и несколько), с которым можно было бы гулять и культурно просвещаться в выходные. В особом почëте экстраверты, которые за всякий движ и знают много потрясающих мест. Идеально в итоге было бы найти друга. Но как-то уже не верится, что чистая дружба существует в 20+ лет.

Профиль обновлён 26 мая 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.