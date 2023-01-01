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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Clowness
О себе
Как-то нещаметно меня съела работа и давно не было новых знакомств, а иногда так хочется этого…
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться
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