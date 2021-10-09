Санкт-Петербург
Профиль пользователя Cicilinalina

фото пользователя Cicilinalina

Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

"Для тех, кто не вывозит"

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

маленькое фото пользователя katerinacher_098
Санкт-Петербург → Другое

На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

маленькое фото пользователя Amac
Санкт-Петербург → Другое

Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

маленькое фото пользователя mary_ranskaya
Санкт-Петербург → Другое

Завести новые знакомства, прогуляться

маленькое фото пользователя Khadizha5
Санкт-Петербург → Другое

Жизнь это ...

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.