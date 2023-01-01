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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Chupa
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Участие в других событиях
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