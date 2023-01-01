⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Chupa

фото пользователя Chupa

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anyfox

Москва → пообщаться

Поиск новых друзей, рассказать о насущном и неважном

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Dean

Санкт-Петербург → собрать компанию

Собрать тусовку музыкантов

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Aleksandr10

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулятся , сходить в бар

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя legko

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

ежедневные 10000 шагов о бизнесе и искусстве

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Amac
маленькое фото пользователя Jackie_Chan
маленькое фото пользователя nikapusta
маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя CateCodis
маленькое фото пользователя Mikhail
маленькое фото пользователя Santa0
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя Kseniia4276
маленькое фото пользователя Helen25
маленькое фото пользователя Rizli
маленькое фото пользователя Keily
маленькое фото пользователя mdstasy
маленькое фото пользователя Vallmig
маленькое фото пользователя Vivivi
маленькое фото пользователя DianaMeta
маленькое фото пользователя Varya_Y
маленькое фото пользователя Marquezz
маленькое фото пользователя Anastasia_85
маленькое фото пользователя pmhlv
маленькое фото пользователя Suraya
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя PetrAtl
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя ElliMoon
маленькое фото пользователя Alexandra_812
маленькое фото пользователя Write

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам