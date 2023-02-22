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Санкт-Петербург
Много рисую, обожаю путешествовать.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя chthonika
О себе
Много рисую, обожаю путешествовать.
Очень люблю видеоигры, восхищаюсь ими как формой искусства. Читаю и смотрю фэнтези и sci-fi, слушаю подкасты по D&D.
Слушаю рок, альтернативу, электронику. Одни из любимых групп: Depeche Mode, Low Roar, Glass Animals, alt-J.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн
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