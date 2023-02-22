О себе

Много рисую, обожаю путешествовать.

Очень люблю видеоигры, восхищаюсь ими как формой искусства. Читаю и смотрю фэнтези и sci-fi, слушаю подкасты по D&D.

Слушаю рок, альтернативу, электронику. Одни из любимых групп: Depeche Mode, Low Roar, Glass Animals, alt-J.