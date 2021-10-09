Москва
Профиль пользователя Chopsuey

фото пользователя Chopsuey

О себе

Увлекаюсь информационными технологиями и около айти, эпизодически играю в доту по настроению, люблю мемы про котов

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

Не нравится:

💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поболтать с интересной девочкой

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Попить пива на Рубинштейна или Маяковского

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Tien
Санкт-Петербург → Другое

Anyaseyo! 🐙

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