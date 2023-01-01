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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя CherryPie0865
О себе
Люблю слушать разную музыку, особенно люблю группу My chemical romance. Нравится ходить на разные мероприятия, много свободного времени и желания.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💨 Кальян
Не нравится:
💕 Обсудить отношения📺 Политика✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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