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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Cherepashka_L

фото пользователя Cherepashka_L

О себе

Люблю готовить, особенно борщ, солянку, харчо, а так же мясо по-французски, спагетти баланьез и картошечку жареную с грибами. Ещё люблю кино-особенно комедии и ужастики, люблю отдых на природе у озера, что бы можно было искупаться, обожаю коньки, ролики и велосипед. Ещё люблю отдохнуть в баре, клубе или сауне, в хорошей компании.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Сходить в бар или клуб💃

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Откликнулись 2 участника
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