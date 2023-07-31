О себе

Люблю готовить, особенно борщ, солянку, харчо, а так же мясо по-французски, спагетти баланьез и картошечку жареную с грибами. Ещё люблю кино-особенно комедии и ужастики, люблю отдых на природе у озера, что бы можно было искупаться, обожаю коньки, ролики и велосипед. Ещё люблю отдохнуть в баре, клубе или сауне, в хорошей компании.