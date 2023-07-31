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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Cherepashka_L
О себе
Люблю готовить, особенно борщ, солянку, харчо, а так же мясо по-французски, спагетти баланьез и картошечку жареную с грибами. Ещё люблю кино-особенно комедии и ужастики, люблю отдых на природе у озера, что бы можно было искупаться, обожаю коньки, ролики и велосипед. Ещё люблю отдохнуть в баре, клубе или сауне, в хорошей компании.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры
События пользователя
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