⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Cathy

фото пользователя Cathy

О себе

Переехала в СПб 3 года назад, очень не хватает компании и дружеского общения)
В свободное от работы время гуляю, читаю, смотрю сериалы в оригинале, открываю для себя новые уютные кофейни, фотографирую. С удовольствием играю в настолки, обожаю животных, воспитываю рыжего кота 🐈
По природе интроверт, но в близком общении раскрываюсь больше.
Из активностей предпочитаю йогу, пилон, летом катаюсь на велосипеде.
Мечтаю увидеть северное сияние и посетить скандинавские страны 💫
Пиши, если ты такой же воробушек 🤍

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить прогуляться по парку и выпить кофе 🫶🏻

маленькое фото пользователя Lisa5_5
маленькое фото пользователя meowtic
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariya_curlyboss

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, посидеть в кафе

Откликнулось 17 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя anastasia2606
маленькое фото пользователя Rozi
маленькое фото пользователя hotoln
маленькое фото пользователя Alex1993
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя ksushaaprel
маленькое фото пользователя Juliam
маленькое фото пользователя Lepr
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Elizaveta22
маленькое фото пользователя Squx
маленькое фото пользователя Valerul
маленькое фото пользователя Helen25
маленькое фото пользователя Generalosa
маленькое фото пользователя FosseGrim
маленькое фото пользователя Mary_jane
маленькое фото пользователя Olga12
маленькое фото пользователя Marina666
маленькое фото пользователя TatyanaZefirka
маленькое фото пользователя Trofim
маленькое фото пользователя Marin4k
маленькое фото пользователя Viona
маленькое фото пользователя Nastya232001
маленькое фото пользователя V1adislav
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя Anvozet
маленькое фото пользователя nolly
маленькое фото пользователя Tururu

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам