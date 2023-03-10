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Санкт-Петербург
Переехала в СПб 3 года назад, очень не хватает компании и дружеского общения)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Cathy
О себе
Переехала в СПб 3 года назад, очень не хватает компании и дружеского общения)
В свободное от работы время гуляю, читаю, смотрю сериалы в оригинале, открываю для себя новые уютные кофейни, фотографирую. С удовольствием играю в настолки, обожаю животных, воспитываю рыжего кота 🐈
По природе интроверт, но в близком общении раскрываюсь больше.
Из активностей предпочитаю йогу, пилон, летом катаюсь на велосипеде.
Мечтаю увидеть северное сияние и посетить скандинавские страны 💫
Пиши, если ты такой же воробушек 🤍
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры
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