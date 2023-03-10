О себе

Переехала в СПб 3 года назад, очень не хватает компании и дружеского общения)

В свободное от работы время гуляю, читаю, смотрю сериалы в оригинале, открываю для себя новые уютные кофейни, фотографирую. С удовольствием играю в настолки, обожаю животных, воспитываю рыжего кота 🐈

По природе интроверт, но в близком общении раскрываюсь больше.

Из активностей предпочитаю йогу, пилон, летом катаюсь на велосипеде.

Мечтаю увидеть северное сияние и посетить скандинавские страны 💫

Пиши, если ты такой же воробушек 🤍