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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Catfish

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О себе

Катаюсь на роликах летом и сноуборде зимой. Ценю интересные аниме и Кастанеду. Вино и пицца созданы друг для друга)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино

События пользователя

Тольятти → прогуляться, перекусить

Кто за завтрак в маке и непринуждённую болтовню?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Maya94

Тольятти → прогуляться, перекусить

Сходить 6 октября на "Пикник"

Откликнулись 2 участника

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