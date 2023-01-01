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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Catfish
О себе
Катаюсь на роликах летом и сноуборде зимой. Ценю интересные аниме и Кастанеду. Вино и пицца созданы друг для друга)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино
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