Санкт-Петербург

Профиль пользователя Catfish

О себе Катаюсь на роликах летом и сноуборде зимой. Ценю интересные аниме и Кастанеду. Вино и пицца созданы друг для друга)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

Другие пользователи из города Санкт-Петербург