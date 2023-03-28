⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Caterina

фото пользователя Caterina
фото #2 пользователя Caterina
фото #3 пользователя Caterina
фото #4 пользователя Caterina

О себе

Хожу на фитнес, йогу и пилатес, смотрю итальянские фильмы, люблю прогулки по городу и поездки в другие города. С удовольствием покатаюсь на сапборде или научусь играть в сквош.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📺 Политика 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 💨 Кальян 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mari007
Москва → Другое
Играть в большой теннис
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.