всех приветствую! намедни переехал в этот прекрасный и чудный город, столкнулся с тем что почти нет друзей или знакомых. ищу с кем можно было бы встретиться, погулять. куда идти сам не представляю совершенно, в этом плане даю управление собеседнику. очень интересно было бы послушать истории "старичков" про этот город, возможно развеять какие-то мои впечатления:D мужского общения в целом в достатке, но никогда не будет лишним, женский пол - ваш ход) о себе: айтишник до мозгов костей , работаю системным администратором, с этим связана большая часть моей жизни. из досуга, смотрю аниме, иногда во что-то играю. из того с чем никогда не сталкивался , но было бы интересно - танцы. можно было бы поиграть в какие-то настолки, или на чем-то покататься, сходить в какой-то интересный бар. всем добра!

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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