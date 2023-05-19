Приветствую, мне 25 лет, зовут Ян. Из интересов: люблю читать, быструю езду и тренировки . Не курю, а так же не пью алкоголь. В планах пригнуть с парашютом. Здесь ищу людей с похожими интересами.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.