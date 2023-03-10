Санкт-Петербург
Профиль пользователя Camila

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О себе

Люблю весело проводить время и танцевать, если ты не знаешь чем заняться в пятницу вечером, то давай соберем компанию и пойдем отдыхать 🫡

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Пойдем в клуб?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

маленькое фото пользователя IrinaVd
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

маленькое фото пользователя liskus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Lismurka
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

маленькое фото пользователя moamratsec
Санкт-Петербург → Другое

Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)

маленькое фото пользователя Olga12
Санкт-Петербург → Другое

Недавно переехала, ищу подруг

маленькое фото пользователя Alina3345
Санкт-Петербург → Другое

Подружку для прогулок ))))

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