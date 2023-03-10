Санкт-Петербург
Профиль пользователя Camila
О себе
Люблю весело проводить время и танцевать, если ты не знаешь чем заняться в пятницу вечером, то давай соберем компанию и пойдем отдыхать 🫡
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
Санкт-Петербург → Другое
Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)
Санкт-Петербург → Другое
Недавно переехала, ищу подруг
Санкт-Петербург → Другое
Подружку для прогулок ))))
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