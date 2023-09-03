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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Camelopardalis
О себе
Меня зовут Маша, мне 26 лет. В Петербурге я третий год, работаю в больнице. На выходных хожу в зал, люблю готовить. Умею вязать крючком и вышивать гладью, на очереди освоить шитьё) занимаюсь раздельным сбором отходов 😁 Люблю стендап, недавно ездила в Москву на съёмки "ЧУВС". Интересуюсь театром, концертами, парками, тематическими вечеринками, квартирниками. Отношу себя скорее к интровертам, но нуждаюсь в живом общении. К сожалению, мои друзья переехали в другой город, поэтому буду рада познакомиться с интересными людьми для приятных встреч 😌
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🏫 Учеба🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги
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