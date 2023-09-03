О себе

Меня зовут Маша, мне 26 лет. В Петербурге я третий год, работаю в больнице. На выходных хожу в зал, люблю готовить. Умею вязать крючком и вышивать гладью, на очереди освоить шитьё) занимаюсь раздельным сбором отходов 😁 Люблю стендап, недавно ездила в Москву на съёмки "ЧУВС". Интересуюсь театром, концертами, парками, тематическими вечеринками, квартирниками. Отношу себя скорее к интровертам, но нуждаюсь в живом общении. К сожалению, мои друзья переехали в другой город, поэтому буду рада познакомиться с интересными людьми для приятных встреч 😌