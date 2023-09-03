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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Camelopardalis

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О себе

Меня зовут Маша, мне 26 лет. В Петербурге я третий год, работаю в больнице. На выходных хожу в зал, люблю готовить. Умею вязать крючком и вышивать гладью, на очереди освоить шитьё) занимаюсь раздельным сбором отходов 😁 Люблю стендап, недавно ездила в Москву на съёмки "ЧУВС". Интересуюсь театром, концертами, парками, тематическими вечеринками, квартирниками. Отношу себя скорее к интровертам, но нуждаюсь в живом общении. К сожалению, мои друзья переехали в другой город, поэтому буду рада познакомиться с интересными людьми для приятных встреч 😌

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🏫 Учеба🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия💨 Кальян🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Расскажи о своем кулинарном открытии, если такое имеется. Поделись рецептом

маленькое фото пользователя MiltonFrost
маленькое фото пользователя nikmdw
маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя Peterburzhets
Откликнулись 4 участника

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в кино на ретроспективу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Aleksandr_T

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Переселятся в центре, выпить кофе и найти новых друзей

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Roc.si

Санкт-Петербург → собрать компанию

Каждую субботу квартирник на Звенигородской!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Write

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Хочу сходить в караоке на выходных)))

Откликнулись 2 участника

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