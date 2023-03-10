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Санкт-Петербург
Профиль пользователя callmekirich

фото пользователя callmekirich

О себе

Человечек, который топит за хорошие эмоции. Буду рад новым знакомствам)
Занимаюсь спортом, включая зал, бег, езда на велосипеде, обожаю слушать музыку и ненавижу игнор, а остальное, пожалуй, расскажу в общении 🤫

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Впервые тут, надеюсь на приятное знакомство)

маленькое фото пользователя Sonik
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marquezz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

я не мэстный, помоги мне🥲

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Darina5688

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Откликнулись 22 участника

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