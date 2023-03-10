Санкт-Петербург

Профиль пользователя callmekirich

О себе Человечек, который топит за хорошие эмоции. Буду рад новым знакомствам)

Занимаюсь спортом, включая зал, бег, езда на велосипеде, обожаю слушать музыку и ненавижу игнор, а остальное, пожалуй, расскажу в общении 🤫

Был в сети на прошлой неделе

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