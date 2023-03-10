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Санкт-Петербург
Человечек, который топит за хорошие эмоции. Буду рад новым знакомствам)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя callmekirich
О себе
Человечек, который топит за хорошие эмоции. Буду рад новым знакомствам)
Занимаюсь спортом, включая зал, бег, езда на велосипеде, обожаю слушать музыку и ненавижу игнор, а остальное, пожалуй, расскажу в общении 🤫
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать
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