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Санкт-Петербург
Бывший музыкант, действующая любительница спорта, будущий психолог.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Caitriona
О себе
Бывший музыкант, действующая любительница спорта, будущий психолог.
Увлекает эстетика природы, человека, изящных искусств.
Всегда найду "за что поговорить", с удовольствием знакомлюсь с неизведанным (в пределах разумного 😄).
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры
Не нравится:
Участие в других событиях
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