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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Caitriona

фото пользователя Caitriona

О себе

Бывший музыкант, действующая любительница спорта, будущий психолог.
Увлекает эстетика природы, человека, изящных искусств.
Всегда найду "за что поговорить", с удовольствием знакомлюсь с неизведанным (в пределах разумного 😄).

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Dariya.M

Санкт-Петербург → путешествия

Поездка в г. Крандштат 🏰

Откликнулось 10 участников

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