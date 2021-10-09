Санкт-Петербург
Профиль пользователя Cain
О себе
Люблю чувство юмора,общение,смех, интересно проводить время разными способами и вкусно поесть:)
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🪐 Астрология / таро ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
🎮 Видеоигры 😓 Обсудить проблемы 💨 Кальян 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
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