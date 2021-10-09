Санкт-Петербург
Профиль пользователя businka_ti
О себе
Привет! Я очень люблю общительных людей которые любят тупые шутки. У меня много разных интересов: рисую, очень люблю читать, фильмы, гулять, спорт.
Профиль обновлён 10 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
Санкт-Петербург → Другое
Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗
Санкт-Петербург → Другое
общаться и дружить
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Санкт-Петербург → Другое
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Санкт-Петербург → Другое
Найти новых друзей:)
Санкт-Петербург → Другое
я хочу общения
Санкт-Петербург → Другое
Дружба, дружеская
Санкт-Петербург → Другое
Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну
Санкт-Петербург → Другое
Давай исследовать пригород Санкт-Петербурга?
Санкт-Петербург → Другое
Для девочек
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах
Санкт-Петербург → Другое
feelin lonely (＞﹏＜) need frens
Санкт-Петербург → Другое
Всегда рада новым людям!
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить
Санкт-Петербург → Другое
Адекватные подруги, пишите
Санкт-Петербург → Другое
просто хочется поговорить и уже после встретимся
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