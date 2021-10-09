Санкт-Петербург
Профиль пользователя businka_ti

фото пользователя businka_ti

О себе

Привет! Я очень люблю общительных людей которые любят тупые шутки. У меня много разных интересов: рисую, очень люблю читать, фильмы, гулять, спорт.

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей

Участие в других событиях

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просто хочется поговорить и уже после встретимся

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