Люблю: - тру крайм - мрачный кинематограф и мультфильмы старого Голливуда - поесть и попить в хорошем месте - готовить - чёрный юмор - пингвинов - пирсинг и татуировки - экзотических животных и насекомых Не люблю: - утро - капроновые колготки - импульсивность - собак - современный феминизм - лето Если тебе что-нибудь откликнулось — пиши! Я очень хочу найти собутыль…подругу, скорой можно погулять, посидеть в кафе, баре, сходить в кино, театр, на пикник, по магазинам, да и просто посмеяться или поплакать в жилетку. Да простят меня классные девчули, желательно без детей. Нет, я не чайлдфри, но по моему опыту с мамочками найти время для общения сводится к нулю (а половина общения о детских проблемах). Да! Я часто ленивая прокрастинирующая жепа, но надеюсь ты сможешь меня распинать) А если и ты ленивая прокрастинирующая жепа, так это вообще расширит горизонты возможностей — сможем прокрастинировать вместе!

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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