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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Bulochka

фото пользователя Bulochka
фото #2 пользователя Bulochka

О себе

Люблю:
- тру крайм
- мрачный кинематограф и мультфильмы старого Голливуда
- поесть и попить в хорошем месте
- готовить
- чёрный юмор
- пингвинов
- пирсинг и татуировки
- экзотических животных и насекомых
Не люблю:
- утро
- капроновые колготки
- импульсивность
- собак
- современный феминизм
- лето
Если тебе что-нибудь откликнулось — пиши! Я очень хочу найти собутыль…подругу, скорой можно погулять, посидеть в кафе, баре, сходить в кино, театр, на пикник, по магазинам, да и просто посмеяться или поплакать в жилетку. Да простят меня классные девчули, желательно без детей. Нет, я не чайлдфри, но по моему опыту с мамочками найти время для общения сводится к нулю (а половина общения о детских проблемах). Да! Я часто ленивая прокрастинирующая жепа, но надеюсь ты сможешь меня распинать) А если и ты ленивая прокрастинирующая жепа, так это вообще расширит горизонты возможностей — сможем прокрастинировать вместе!

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Прогуляться, пообщаться, сходить в интересный бар

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу
маленькое фото пользователя Elmi.21
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
маленькое фото пользователя annakern1
Санкт-Петербург → Другое
Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)
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